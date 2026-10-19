В ряде районов Баку временно приостановят подачу газа

В отдельных районах Баку 20 октября 2026 года с 09:00 и до завершения работ будет временно приостановлена подача газа.

Перерыв связан с подключением нового газопровода к действующему магистральному газопроводу высокого давления.

Как сообщает 1news.az, информацию распространило Производственное объединение Azəriqaz.

Согласно информации, газоснабжение будет временно остановлено в части Ясамальского и Насиминского районов, в поселке Бадамдар Сабаильского района, в 9-м и 6-м микрорайонах Бинагадинского района, в жилых массивах Воровского и Хутор, в поселках Сулутепе и Ходжасан, а также в части поселка Биляджари.