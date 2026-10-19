Срок ареста Аднана Ахмедзаде продлен на шесть месяцев

Истек текущий срок ареста известного бизнесмена Аднана Ахмедзаде, обвиняемого в диверсии против экономической безопасности и присвоении.

Как сообщает Qafqazinfo, в связи с этим Служба государственной безопасности (СГБ) обратилась в суд.

В ходатайстве отмечается, что 13-месячного срока следствия по особо тяжкому уголовному делу оказалось недостаточно, и по делу крупного объема необходимо собрать дополнительные доказательства. В связи с продлением следствия было запрошено увеличение срока содержания обвиняемого под стражей.

Сабаильский районный суд признал ходатайство обоснованным и удовлетворил его. Решением судьи срок ареста Аднана Ахмедзаде был продлен до максимального предела — на 6 месяцев.

Согласно закону, по особо тяжким уголовным делам максимальный предел содержания под стражей в ходе предварительного следствия составляет 13 месяцев. В исключительных случаях этот срок может быть продлен до 19 месяцев.

Отметим, что Аднан Ахмедзаде ранее занимал высокую должность в SOCAR. Позднее Ахмедзаде, ставший известным в мире как нефтяной магнат, в сентябре прошлого года был задержан СГБ.