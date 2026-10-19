 В центре Баку произошла драка между несовершеннолетними девочками - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

В центре Баку произошла драка между несовершеннолетними девочками - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова15:52 - Сегодня
В центре Баку произошла драка между несовершеннолетними девочками - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Как мы уже сообщали, в центре Баку произошла драка между несовершеннолетними девочками.

По информации, полученной 1news.az, полиция ведет расследование.

15:40

В центре Баку произошла драка между несовершеннолетними девочками.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bakues.az, инцидент был зафиксирован накануне возле «Port Baku».

По имеющейся информации, спор между девочками после взаимных оскорблений перерос в драку. Тот факт, что подобные происшествия случаются в общественных местах, причем окружающие вместо того, чтобы вмешаться, снимают происходящее на видео, вызывает серьезные вопросы.

Подобное агрессивное поведение среди подростков вызывает беспокойство. В целях предотвращения таких случаев крайне важно усилить родительский контроль и просветительскую работу.

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