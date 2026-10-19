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Политика

Фархад Мамедов: что там по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией?

Редакция 1news16:30 - Сегодня
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Фархад Мамедов: что там по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией?

Автор: заместитель главы Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф. Мамедова

После парламентских выборов в Армении, формирования правительства и принятия Программы правительства ожидалась активизация в рамках мирной повестки.

Однако за последние два месяца в мирной повестке больше информационного шума, нежели конкретных действий. Субстантивно процесс находится на паузе.

Официальный трек продолжается по инерции достигнутых договоренностей в рамках де-факто мира, установленного в Вашингтоне в августе 2025 года. Проведенная в Бишкеке встреча лидеров Азербайджана и Армении хотя и была конструктивной, однако по наиболее важным направлениям прогресса не видно.

Проект новой Конституции Армении так и не представлен широкой общественности. О референдуме и говорить не приходится. Нет информации о тендерах по строительству ТРИПП, непонятно, кто будет подрядчиком (ведь заказывать шпалы надо заблаговременно).

Напротив, на протяжении двух месяцев отсутствия конкретных шагов происходит отравление мирной повестки, что привело к паузе в общении на уровне гражданского общества. Инцидент с азербайджанским солдатом, перешедшим неделимитированную и недемаркированную границу, создает дополнительные трудности в восприятии мира.

Да, де-факто мир установлен, и Азербайджан на самом высоком уровне привержен условиям де-факто мира и не собирается отказываться от этого достижения. Как говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Наше слово так же весомо, как и наша подпись».

В этих условиях руководством Армении на уровне премьер-министра по мирной повестке создается контент, который, с одной стороны, стимулирует неопределенность, а с другой — понижает уровень ожиданий от мирного процесса в целом. Рассмотрим последние заявления премьер-министра Армении.

Заявление Н. Пашиняна о намерении заключить мирный договор с Азербайджаном до 2031 года…

Согласованная мирная повестка имеет последовательность шагов, о которой постоянно напоминают из Баку. Референдум по новой Конституции, принятие Конституции без территориальных претензий, и только после этого подписание и ратификация Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Все зависит от руководства Армении: когда в Армении будет объявлен и проведен референдум. Через 6 месяцев, год, два… это решать правительству Армении.

«Азербайджан умеет ждать…», в этом можно было убедиться в течение последних лет. Без принятия новой Конституции подписание мирного договора не состоится.

Обмен анклавами/эксклавами

Данная тема была актуализирована в Армении буквально на пустом месте, так как в рамках межправкомиссии данный вопрос не обсуждается. Именно это подтвердил сопредседатель комиссии от Армении вице-премьер Мгер Григорян. Межправкомиссия утвердила регламент, все сопутствующие документы совместной работы и приняла за основу определять границу с севера на юг. Единственным исключением может быть только участок границы на входах и выходах ТРИПП, и то тогда, когда это станет актуальным. По теме эксклавов/анклавов не то чтобы договоренности, но и обсуждений не было.

Премьер-министр Армении заявляет об обмене территориями, и складывается такое ощущение, что по данной теме идут переговоры. Или премьер-министр таким образом обуславливает участие Армении в работе межправкомиссии? Это бесперспективно в случае Азербайджана и контрпродуктивно с точки зрения эффективности работы межправкомиссии.

В итоге мы получаем большой массив информации, обсуждений, выводов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Мирная повестка нуждается в осязаемых событиях, принципиальных решениях и волевых делах. Ожидание каких-то изменений в регионе в надежде трансформировать условия согласованной повестки может еще более понизить уровень доверия к мирной повестке.

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