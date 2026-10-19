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Обманувшему семьи шехидов чиновнику вынесли суровый приговор

Редакция 1news19:15 - Сегодня
Обманувшему семьи шехидов чиновнику вынесли суровый приговор

В Шеки состоялся суд по уголовному делу бывшего начальника отдела Исполнительной власти города Турала Мамедова, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток.

Как сообщает APA, приговор огласили на заседании Шекинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Турала Эфендизаде.

Согласно приговору, Мамедов осуждён на 9 лет лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены, на осуждённого возложена обязанность возместить причинённый ущерб.

По версии обвинения, занимая должность начальника отдела по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов, Мамедов обещал помочь им получить квартиры в многоквартирном доме, обеспечить членов семей ветеранов техническим оборудованием для работы, а также содействовать в получении автомобилей. Под этими предлогами он получал от них различные суммы денег.

Мамедову были предъявлены обвинения в повторном мошенничестве, в том числе с использованием служебного положения и причинением значительного ущерба, а также в неоднократном получении взяток и получении взяток в крупном размере.

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