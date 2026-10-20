Малейка Аббасзаде высказалась о жалобах после экзаменов

Председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала недовольство, возникающее после экзаменов, и призвала учителей активнее участвовать в обсуждении экзаменационных программ.

Как передает 1news.az, об этом она написала на своей странице в Facebook.

М. Аббасзаде отметила, что ежегодно после экзаменов возникают нарекания по поводу сложности вопросов.

По ее словам, для объективной оценки уровня сложности экзамена в первую очередь необходимо учитывать результаты и их статистический анализ.

«Впечатления, формирующиеся сразу после экзамена, еще до объявления результатов, далеко не всегда отражают реальную картину», - заявила председатель ГЭЦ.

Она также подчеркнула, что в настоящее время в Центре проводятся семинары, посвященные экзаменационным программам, однако уровень участия в обсуждениях довольно низкий.

М. Аббасзаде пригласила учителей, экспертов и других заинтересованных лиц присоединиться к обсуждениям программ и моделей экзаменов.

Председатель ГЭЦ сообщила, что в прошлом году до и после экзаменов проводились анонимные опросы, в ходе которых исследовались расхождения между ожиданиями от экзамена и последующими оценками. Статья, подготовленная на основе полученных результатов, была представлена общественности.

«Мне бы хотелось, чтобы активность, которую мы проявляем после экзаменов, наблюдалась и в ходе обсуждений до них», - отметила М. Аббасзаде.

Она напомнила, что в настоящее время в Государственном экзаменационном центре проходят семинары, связанные с экзаменационными программами.

«К сожалению, уровень участия в этих обсуждениях довольно низкий. Между тем самое подходящее время для обсуждения содержания, программ и моделей экзаменов - именно сейчас».

Она подчеркнула, что ГЭЦ ежегодно представляет общественности программы и модели экзаменов до их проведения, а также приглашает к обсуждениям преподавателей, экспертов и других заинтересованных лиц.