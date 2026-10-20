Азербайджанская нефть подорожала почти на 2%
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Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,26, или 1,95%, и составила $118,53.
Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $117,61 за баррель.
Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан выросла на $2,25, или 2,13%, до $107,67.
В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.
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