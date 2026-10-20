Турецкий актер объявлен в розыск за антиазербайджанские призывы

Как мы уже сообщали, накануне Генеральная прокуратура объявила в международный розыск 7 человек, проживающих в Турции, в связи с их призывами к насильственному изменению конституционного строя Азербайджана и насилию на почве религиозного радикализма.

Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на Qafqazinfo, выяснилось, что одним из лиц, объявленных в розыск, является актер Абдуррахман Тумер.

Привлекающий к себе внимание антиазербайджанскими призывами А. Тумер также является поэтом, писателем, сценаристом и телекомментатором. Наиболее известен по роли Бея в историческом сериале «Возрождение: Эртугрул».

Отметим, что Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск ряд лиц, действующих в Турции, за распространение через различные социальные сети и интернет-платформы материалов, направленных на разжигание религиозной ненависти и вражды против нашей страны.

Будет обеспечено принятие в отношении них предусмотренных законодательством соответствующих процессуальных мер.