 Сломанные ребра и черепно-мозговая травма: в Шамкире деверь жестоко избил жену брата | 1news.az | Новости
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Сломанные ребра и черепно-мозговая травма: в Шамкире деверь жестоко избил жену брата

Фаига Мамедова16:20 - Сегодня
Сломанные ребра и черепно-мозговая травма: в Шамкире деверь жестоко избил жену брата

В селе Сабиркенд Шамкирского района 34-летняя Кямаля Ибрагимова (1992 г.р.) подверглась избиению со стороны деверя (брата мужа).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на gencexeberaz, по утверждению матери потерпевшей, Ильхамы Мамедовой, инцидент совершил Бахруз Ибрагимов (1976 г.р.).

Женщина получила черепно-мозговую травму, у нее сломаны нос и кость верхней челюсти. Также сообщается о переломе нескольких ребер, тупых травмах в различных частях тела, многочисленных повреждениях и ссадинах.

Муж женщины, Шанан Ибрагимов (1971 г.р.), в момент происшествия находился в Баку в связи с работой.

Отмечается, что инцидент произошел на почве давнего земельного спора.

Следует отметить, что, по словам близких потерпевшей, в настоящее время правоохранительные органы продолжают поиски Бахруза Ибрагимова, подозреваемого в совершении данного деяния.

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