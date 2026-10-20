Рубио отверг обвинения Украины

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг утверждения о том, что Вашингтон намеренно отказывается передавать Украине системы перехвата баллистических ракет. По его словам, политика США в отношении оборонной поддержки Киева не изменилась.

«Я слышал, как один из представителей украинского правительства заявил, что люди в Украине гибнут из-за того, что США отказывают им в доступе к информации. Это скандально, возмутительно и просто неправда», — заявил Рубио.

Он подчеркнул, что задержки с поставками перехватчиков обусловлены объективными факторами, в том числе высоким мировым спросом и собственными потребностями США.

«Мы хотели бы перехватчики, каждая страна в мире хотела бы перехватчики, и многие части мира просят об этом. Это, пожалуй, самый востребованный продукт сейчас в сфере обороны. Поэтому, когда страна не получает перехватчики от США, это не потому, что мы отказываем. У нас тоже есть собственные потребности», — пояснил госсекретарь.

Источник: АРТ