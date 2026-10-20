В Милан ввели войска из-за массовых беспорядков

Итальянское правительство направит 500 военнослужащих в Милан после беспорядков 17–18 октября. Манифестанты, протестовавшие против роста стоимости жизни в стране, дрались с полицией, грабили и громили магазины, включая бутики брендовой одежды, пишет The Guardian.

Ожидается, что развертывание сил войдет в пакет мер безопасности, которые утвердит кабинет министров во вторник. Пока в Милане многие бизнесмены держат свои магазины закрытыми, опасаясь новой эскалации. Известно, что от беспорядков уже пострадали спортивные ритейлеры Decathlon и Arc'teryx, а также оператор мобильной связи Vodafone. Еще больше брендов, таких как Levi's, Under Armour и Decathlon, закрыли свои витрины картоном и деревянными панелями. Вице-премьер Маттео Сальвини заверил, что власти перешли «от слов к делу».

Погромы в итальянских городах осудили другие высокопоставленные политики страны, включая премьер-министра Джорджу Мелони. В числе возможных мер для борьбы с беспорядками правительство рассматривает ряд жестких мер, включая продление срока превентивных арестов, в том числе несовершеннолетних.

Ранее итальянская полиция сообщала о задержании 271 человека во время беспорядков в Милане в воскресенье. Десятки протестующих были также задержаны в Болонье, Брешии, Бергамо и Турине. Изначально мирные манифестации против роста стоимости жизни переросли в поджоги мусора, погромы магазинов и стычки с полицейскими. В беспорядках активно участвовали несовершеннолетние жители.

Массовые акции охватили север Италии вслед за аналогичными событиями во Франции. После масштабных погромов 17–18 октября в центральных районах Парижа и других крупных городов страны от Лилля до Марселя премьер-министр Себастьен Лекорню объявил о частичном комендантском часе. Французские власти обвинили в хаосе «ультралевых радикалов» и пообещали восстановить нанесенный городам ущерб за счет участников беспорядков.

Источник: Русская служба The Moscow Times