bp начала строительные работы в море по проекту «Шахдениз компрессия»

Достигнут важный этап по проекту «Шахдениз компрессия» (ШДК). bp успешно завершила операции по установке трубчатых свай в море и начала строительные работы в море по проекту.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в bp, за последние несколько недель 4 трубчатые сваи, которые составят основу опорного блока платформы ШДК, с помощью судна для подводного строительства «Ханкенди» были безопасно транспортированы в море и установлены на свое место.

В качестве основных моментов операций было отмечено, что эти сваи, длина каждой из которых составляет около 70 метров, диаметр — 108 дюймов, а вес — 292 тонны, являются трубчатыми сваями самого большого диаметра, установленными bp на Каспии до настоящего времени. При установке для обеспечения устойчивости и сохранения свай в вертикальном положении использовалась специально изготовленная 188-тонная подводная опорная плита. Также в рамках кампании впервые в операциях bp в регионе применена технология свайных заглушек.

Эти операции являются важным шагом в реализации проекта ШДК и открывают путь к следующему важному этапу, запланированному на первую половину 2028 года, — установке опорного блока платформы.