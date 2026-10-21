В Индонезии вспыхнули студенческие протесты - ВИДЕО

В нескольких городах Индонезии прошли массовые акции протеста с участием студентов и общественных активистов.

Об этом сообщают индонезийское издание Suara Desa и агентство Reuters.

Митинги прошли 20 октября в Джакарте, Джокьякарте, Бандунге, Макасаре и других городах. Они совпали со второй годовщиной вступления в должность президента Прабово Субианто.

Одним из главных требований протестующих стало признание масштабных лесных и земельных пожаров национальным бедствием. Участники акций призвали расследовать причины возгораний, привлечь виновных к ответственности и восстановить пострадавшие территории.

Кроме того, студенты выразили недовольство повышением цен, экономической политикой правительства и состоянием системы образования. В Джакарте демонстранты также потребовали усилить борьбу с коррупцией и обеспечить свободу выражения мнений.

По данным Reuters, на фоне протестов власти направили более девяти тысяч полицейских для обеспечения порядка в индонезийской столице.