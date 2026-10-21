Арагчи сообщил о продолжении переговоров с США по «семидневному плану»

Переговоры между Ираном и США при посредничестве ряда стран, включая Пакистан и Катар, продолжаются.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al-Akhbariya.

По его словам, ранее Тегеран представил Вашингтону «семидневный план», предусматривающий полное открытие Ормузского пролива на шестой день его реализации.

«Американцы сообщили нам, что согласны с этими условиями, но хотят добавить несколько дополнительных пунктов», — отметил министр.

Арагчи уточнил, что предлагаемые дополнения касаются вопросов, которые уже обсуждались в ходе предыдущих переговоров. При этом он подчеркнул, что Иран «собирается вести переговоры через сеть» США.

По словам главы иранского МИД, на заключительном этапе любой вопрос, предложенный сторонами, может стать предметом обсуждения и возможного достижения соглашения.