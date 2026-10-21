В Абшеронском районе мастер ударил хозяина дома ножом

В посёлке Мехдиабад Абшеронского района произошло нападение с ножом.

Как сообщает Oxu.Az, житель посёлка по имени Джавид искал мастера для ремонта дома и рассказал об этом своему знакомому Нофелю. Тот направил к нему мастера по имени Эльгюн, и стороны договорились о выполнении работ.

После завершения ремонта мастер потребовал оплату, однако Джавида не устроило качество работы. Между мужчинами возник спор: Эльгюн запросил 1 650 манатов, а хозяин дома оценил выполненную работу в 450 манатов, указав на некачественный ремонт.

В ходе конфликта Эльгюн ударил Джавида ножом, который носил при себе, после чего скрылся с места происшествия.

В результате оперативных мероприятий полиции подозреваемый был задержан. По данном факту возбудили уголовное дело, которое направили в суд. Приговором суда он был приговорён к пяти годам лишения свободы.