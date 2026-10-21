Турция готовит отправку военных в Саудовскую Аравию

Турция намерена представить парламенту мандат, предусматривающий размещение турецких военнослужащих в Саудовской Аравии (КСА) в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне, подписанного Анкарой, Исламабадом и Эр-Риядом.

Об этом Reuters на условиях анонимности сообщил депутат правящей Партии справедливости и развития (AKP).

По словам парламентария, документ будет внесён на рассмотрение после того, как парламент одобрит законопроект о ратификации соглашения.

Депутат также подчеркнул, что турецкие военные, размещённые за рубежом, не будут участвовать в наступательных операциях. На первом этапе планируется направить технический персонал и специалистов для оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, технологий радиоэлектронной борьбы и других направлений оборонительной поддержки.