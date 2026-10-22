В Азербайджане некоторые таможенные пошлины вырастут в 100 раз

С завтрашнего дня вступают в силу изменения в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, а также в ставках ввозных и вывозных таможенных пошлин.

Как сообщает Oxu.Az, по некоторым видам продукции ставки экспортных таможенных пошлин будут увеличены в 100 раз.

Так, тарифная ставка на 1000 килограммов экспортируемых из Азербайджана отходов и лома чугунного литья, а также отходов и лома черных металлов, плакированных оловом, повышена с 7 до 500 долларов США.

Тарифная ставка на стружку токарную, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки, а также слитки для переплавки (шихтовые слитки) увеличена с 5 до 500 долларов США за 1000 килограммов.

Решение было подписано 22 сентября.