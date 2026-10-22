В Азербайджане планируют полностью отказаться от газовых плит в жилых домах

Вводится требование о переходе на электрические плиты в жилых домах.

Как сообщает APA, это отражено в документе «Стратегия долгосрочного низкоуглеродного развития Азербайджана».

Согласно документу, в рамках электрификации оборудования, работающего на природном газе, определена цель по переходу на электрические плиты в жилых домах до 2035 года. Планируется поддержка использования возобновляемой электроэнергии для работы электроплит, а также стимулирование их установки в городской и сельской местности.

Также предусматривается требование по доведению доли электрических плит во всех зданиях до 100% к 2060 году и обязательное наличие электроплит во всех новостройках.