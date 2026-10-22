Мир и иллюзия ожидания

Автор: депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов

В политике время никогда не бывает пустым. Оно либо укрепляет достигнутое, либо постепенно лишает его смысла. Поэтому ожидание само по себе ещё не является движением к миру. Иногда за ним стоят трудные решения. Но иногда оно становится способом этих решений избежать.

Сегодня именно этот вопрос возникает при оценке действий армянского руководства: Ереван готовится окончательно закрепить мир или рассчитывает, что течение времени позволит изменить условия его достижения?

После парламентских выборов, формирования правительства и принятия правительственной программы ожидалось, что внутренняя определённость в Армении придаст новый импульс мирному процессу. Однако политический календарь обновился, а ясности относительно ключевых решений не прибавилось. Публичное пространство заполняется рассуждениями о мире, тогда как практические шаги по его юридическому оформлению по-прежнему остаются предметом ожидания.

Вашингтонские договорённости августа 2025 года открыли историческую возможность выйти из логики противостояния. Но любая возможность имеет свойство: она требует продолжения. Достигнутый результат нельзя бесконечно сохранять одной лишь ссылкой на обстоятельства, при которых он возник. Мир нуждается в ежедневном подтверждении — в праве, в государственных решениях, в готовности исполнять принятые обязательства.

Конструктивность встреч важна. Однако её подлинная ценность определяется тем, что происходит после завершения переговоров. Дипломатические формулы обретают содержание, когда превращаются в решения, меняющие отношения между государствами и жизнь людей.

В этом смысле вопрос Конституции Армении выходит далеко за пределы юридической процедуры. Конституция отражает представление государства о самом себе, о своих границах, о своём месте среди соседей. Поэтому отказ от территориальных притязаний должен получить однозначное правовое выражение.

Нельзя строить устойчивое будущее, оставляя в его основании возможность пересмотра признанной реальности. Для Азербайджана устранение конституционных препятствий Арменией является необходимой гарантией того, что мирный договор завершит эпоху территориальных претензий.

Когда армянское руководство примет соответствующие решения, определит сроки референдума и представит обществу окончательный выбор — зависит от него самого. Но именно здесь становится видна мера политической ответственности: способен ли руководитель провести страну через необходимые изменения или предпочитает сохранять неопределённость, удобную для сегодняшнего дня и опасную для завтрашнего?

Заявление Никола Пашиняна о намерении добиться подписания и ратификации мирного соглашения до 2031 года следует оценивать в этом контексте. Указание предельного срока допускает более ранний результат. И всё же возникает вопрос: какую политическую задачу решает столь отдалённый горизонт, если основные препятствия известны уже сегодня?

Будущее часто становится самым удобным местом для обещаний. Оно ещё не требует отчёта, допускает множество объяснений и позволяет отложить столкновение с трудным выбором. Но у общества есть право знать, какие действия связывают сегодняшние заявления с завтрашним результатом.

Азербайджан умеет ждать. Его новейшая история показала, что стратегическое терпение может сочетаться с ясным пониманием цели и последовательным движением к ней. Поэтому ожидание со стороны Баку не следует воспринимать как готовность смириться с бесконечным откладыванием принципиальных вопросов.

Та же проблема проявляется в обсуждении транспортных коммуникаций. Проект TRIPP имеет значение, которое невозможно свести к строительству дороги. Коммуникации меняют саму организацию региональной жизни: создают интерес к сотрудничеству, расширяют возможности развития, делают стабильность повседневной потребностью.

Но дорога начинает соединять народы тогда, когда её строят. Пока она существует преимущественно в заявлениях, её объединяющий потенциал остаётся обещанием. Поэтому обсуждение маршрутов, процедур и перспектив должно получать продолжение в конкретных сроках и практической работе.

Особенно осторожного отношения требуют заявления об анклавax, эксклавах и обмене территориями. Слова руководителя государства способны создавать политическую реальность ещё до того, как она получила договорное оформление. Общество начинает воспринимать предложение как договорённость, предположение — как принятое решение. Когда выясняется, что согласия сторон нет, возникает новое разочарование.

Работа пограничных комиссий требует точности, последовательности и уважения к установленным процедурам. Попытки заранее наполнить её публичными ожиданиями осложняют поиск решений. А если за такими заявлениями стоит стремление поставить новые условия, неизбежно возникает вопрос о готовности следовать уже согласованному порядку.

Мир вообще особенно уязвим там, где между словом и действием образуется расстояние. В этом пространстве появляются подозрения, возвращаются прежние страхи, усиливаются силы, заинтересованные в сохранении вражды. Даже отдельный пограничный инцидент в условиях незавершённой делимитации способен приобрести значение, несоразмерное самому событию.

Поэтому доверие нуждается в защите. Его укрепляют ответственное поведение, действующие каналы связи и решения, позволяющие обществам видеть реальные изменения. Когда практическое движение замедляется, даже искренние заявления постепенно утрачивают убедительность.

Азербайджан сделал выбор в пользу мира и заинтересован в его сохранении. Этот выбор основан на понимании собственной силы, восстановленного суверенитета и возможностей, которые открывает сотрудничество на Южном Кавказе. Баку готов закрепить новую реальность ясными правовыми обязательствами.

На фоне усилившегося внешнего давления на Азербайджан со стороны европейских структур и ряда соседних государств складывается впечатление, что Ереван вновь поддаётся соблазну выжидания, рассчитывая извлечь из складывающейся ситуации дополнительные политические дивиденды. Однако связывать перспективу мира с надеждой на ослабление соседа — значит оставаться во власти той логики прошлого, преодоление которой и составляет подлинный смысл мирного процесса.

Теперь армянскому руководству предстоит подтвердить собственный выбор. Надежда на то, что время изменит обстоятельства и позволит пересмотреть согласованную повестку, способна лишь продлить неопределённость.

История предоставляет государствам возможности, но не принимает за них решения. Ответственность за упущенный шанс остаётся у тех, кто располагал необходимыми полномочиями и предпочёл промедление.

Сегодня мир уже стал частью региональной действительности. Задача политиков — придать ему устойчивость и правовую завершённость. Именно по способности выполнить эту задачу будут оцениваться и их намерения, и их место в истории.

Специально для 1news.az

Об авторе: Самед Сеидов — азербайджанский государственный деятель. Депутат Милли Меджлиса II, III, IV, V, VI, VII созывов. Доктор психологических наук, профессор.