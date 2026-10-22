Европа готовится разрешить компаниям сбивать дроны

Европейские страны рассматривают возможность расширения полномочий энергетических и инфраструктурных компаний, чтобы разрешить им самостоятельно обнаруживать и нейтрализовать беспилотники.

Власти опасаются, что атаки на критически важные объекты могут оставить миллионы людей без электричества и отопления.

«Этой зимой из-за гибридных атак могут произойти перебои с отоплением», — предупредил глава европейской энергетической организации Eurelectric Кристиан Руби в комментарии Reuters.

Франция уже приняла закон, разрешающий уполномоченным операторам критической инфраструктуры обнаруживать, подавлять и сбивать дроны. Германия изучает возможность привлечения частных компаний к противодействию беспилотникам, а Австрия готовит аналогичные меры.

Польша разрешила специальным подразделениям, охраняющим энергетические объекты, уничтожать и обезвреживать беспилотники, а также перехватывать управление ими, если они входят в установленные запретные зоны.