Где и как в Азербайджане можно сделать бесплатную прививку от гриппа?

«В целях предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций и сезонного гриппа в осенне-зимний период на территории страны проводятся профилактические мероприятия».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что в текущем году Министерством здравоохранения в страну вновь были ввезены вакцины против сезонного гриппа. Государственные медицинские учреждения Баку и Сумгайыта уже обеспечены препаратами, и вакцинация стартовала. В регионах доставка вакцин в медучреждения продолжается поэтапно. Подробную информацию можно получить у семейных врачей.

В этом году используется четырехвалентная вакцина против гриппа «Influvac Tetra» производства Нидерландов. Вакцинация помогает снизить риск заражения гриппом, вероятность тяжелого течения заболевания и госпитализации.

Прививка особенно рекомендуется лицам из группы риска — детям старше 6 месяцев, гражданам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, беременным женщинам, а также медицинским работникам.

Вакцинация против гриппа является добровольной. Желающие вакцинироваться могут обратиться в государственные медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по месту жительства.