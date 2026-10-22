В Гяндже столкнулись два авто: есть пострадавшие

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает 1news.az, инцидент зафиксирован в поселке Ени Гянджа.

В результате столкновения двух автомобилей на территории поселка Людмила Мамедова (1961 г. р.), Сакина Мамедова (1990 г. р.) и Севиндж Мехдиева (1991 г. р.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в одну из городских больниц.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, по факту проводится разбирательство.

Фаига Мамедова