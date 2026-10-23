Когда станцию метро «20 Сентября» введут в эксплуатацию?

Станцию «20 Сентября» ЗАО «Бакинский метрополитен» планируется полностью ввести в эксплуатацию до конца первой половины следующего года.

В настоящее время строительные работы на станции завершены, ведутся отделочные работы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом заявил журналистам начальник Департамента управления строительными проектами ЗАО «Бакинский метрополитен» Мамед Рзаев.

Он отметил, что в связи с применением особого архитектурного решения на станции «20 Сентября» был выполнен ряд работ и решены необходимые вопросы.

«Строительные работы на станции «20 Сентября» завершены, в настоящее время осуществляются отделочные работы. Как вы знаете, здесь применяется особое архитектурное решение. В связи с этим возникали вопросы доставки материалов из-за рубежа, логистики и другие нюансы. Все эти вопросы отрегулированы, работы продолжаются по графику», - подчеркнул Мамед Рзаев.

Руководитель департамента подчеркнул, что в настоящее время основное внимание сосредоточено на завершении отделочных работ на станции. Согласно действующему графику, полную сдачу станции в эксплуатацию намечено осуществить в первой половине следующего года.

«Наша цель - полностью ввести станцию в эксплуатацию до середины следующего года», - добавил он.

Мамед Рзаев также предоставил информацию о перегонном тоннеле, строящемся между станциями «28 Мая» и «Низами». По его словам, начались работы по проходке тоннеля общей протяженностью 211 метров, и на сегодняшний день проходка завершена на участке в 63 метра.

«Процесс проходки тоннеля начался. На сегодняшний день работы выполнены на 63-метровом участке, и процесс продолжается планово, в соответствии с графиком», - сообщил он.

М.Рзаев отметил, что в будущем этот тоннель планируется преобразовать в перегон «Низами» - «Джафар Джаббарлы».