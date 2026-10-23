Семь дней без школы - 100 манатов штрафа? 1news.az разобрался

Недавно в СМИ была распространена информация о том, что учащимся запрещено пропускать занятия более 7 дней в месяц без уважительных причин.

Согласно этим сообщениям, за подобные прогулы родители детей, получающих обязательное общее образование, могут быть оштрафованы на 100 манатов.

Однако следом в сети появилась совершенно противоположная новость о том, что штрафы за то, что ребенок не посещает школу в течение 7 дней, якобы были отменены. Появление столь противоречивых данных привело к общественному недопониманию

Редакция 1news.az решила разобраться в ситуации и проверить подлинность распространяемой информации. Действительно ли родителям грозят финансовые санкции за пропуски занятий детьми?

В ходе изучения законодательства выяснилось, что в статье 189.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях ранее действительно была предусмотрена ответственность: за пропуск учащимся занятий в течение одного месяца без уважительных причин более чем на 7 дней родителям грозил штраф в размере 100 манатов.

Тем не менее, эта норма была отменена законом от 15 апреля 2016 года. В тексте действующего Кодекса об административных правонарушениях статья 189.2 официально числится как утратившая силу.

Получается, информация о возобновлении или актуальности штрафов в размере 100 манатов за 7-дневные пропуски занятий не соответствует действительности. Данная норма закона давно аннулирована.