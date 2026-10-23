В Азербайджане продлится дождливая погода: ожидаются ливни и град

Дождливая погода, наблюдаемая в районах Азербайджана, как ожидается, сохранится и 24–25 октября.

Об этом 1news.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что в отдельных местах осадки будут носить ливневый, интенсивный и сильный характер, возможны грозы, град, а в высокогорных районах - выпадение снега.

В связи с осадками ожидается увеличение водности в некоторых реках, а на некоторых реках Большого Кавказа и Лянкарань-Астаринского региона вероятны кратковременные паводки и селевые потоки.