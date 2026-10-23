Стало известно состояние четырех человек, пострадавших в аварии в Сальяне - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия в Сальяне 4 человека (2 женщины, 2 мужчины) 23 октября около 15:20 были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Сальянской районной центральной больницы.

Об этом 1news.az сообщили в ТƏBİB.

Пациентам, получившим телесные повреждения различной степени тяжести, были оказаны необходимые медицинские услуги. В настоящее время их лечение продолжается в соответствующих отделениях, состояние 2 человек оценивается как стабильное, остальных — как средней тяжести.

16:44

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и раненые.

Как сообщает 1news.az, авария была зафиксирована на участке дороги, проходящем через территорию, села Гырхыраг Сальянского района.

По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.