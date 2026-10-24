 Новые подробности смертельной драки между членами криминальной группировки в Баку: в деле замешан сын депутата - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО | 1news.az | Новости
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Новые подробности смертельной драки между членами криминальной группировки в Баку: в деле замешан сын депутата - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО

Редакция 1news13:49 - Сегодня
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Новые подробности смертельной драки между членами криминальной группировки в Баку: в деле замешан сын депутата - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО

Стали известны некоторые подробности массовой драки со смертельным исходом в Баку.

По данным Oxu.Az, встречу на месте происшествия организовал сын депутата Арзухана Ализаде - Ахмед.

Его целью было примирить стороны, между которыми возник конфликт.

Редакция представляет фотографии некоторых участников происшествия, которые в настоящее время задержаны полицией.

На фото - Ахмед Ализаде

На фото - друг Ахмеда Кямран

На фото - друг Ахмеда Гасан

12:39

Стали известны подробности массовой драки со смертельным исходом, произошедшей вчера в семейном ресторане «Ab-Hava Green Tone» на улице Генерала Алиаги Шихлинского в Хатаинском районе Баку.

Объект принадлежит журналисту-экономисту, руководителю компании «P-S Media» и экс-кандидату в депутаты Одеру Ганиеву.

Среди 9 участников инцидента - Ахмед Ализаде, сын председателя партии AMİP Арзухана Ализаде. Известный в криминальных кругах под прозвищем «Ераз Ахмед», он добровольно сдался полиции после произошедшего (второй сын политика, Орхан Ализаде, является судьей Хатаинского районного суда).

В пресс-службе МВД заявили, что все 9 участников конфликта установлены и задержаны, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Погибший в результате инцидента мужчина идентифицирован как Сеймур, в своем окружении известный под именем «Джейхун Сабунчу».

Источник: Qafqazinfo

11:12

Стали известны подробности смертельной драки между членами криминальной группировки в Баку.

Как сообщает 1news.az, причиной конфликта стал денежный спор. Одним из участников был Ахмед Ализаде, известный в криминальных кругах под прозвищем Ераз Ахмед (Yeraz Əhməd). Согласно информации, он является сыном одного из известных в стране людей.

После происшествия Ераз Ахмед сам сдался полиции и рассказал подробности случившегося. На основании полученных сведений полицейские задержали ещё двух участников драки - мужчин по имени Кямран и Гасан.

Расследование выявило любопытную деталь: задержанные управляли реабилитационным центром в посёлке Бакиханов Сабунчинского района Баку.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по задержанию остальных участников драки.

Напомним, что в результате массовой драки один человек был убит, ещё несколько получили ножевые ранения.

10:05

Стала известна личность мужчины, погибшего в результате кровавого инцидента в столице.

Трагедия произошла 23 октября в одном из кафе, расположенном в поселке Ахмедли Хатаинского района Баку.

По предварительным данным, возникший между участниками конфликт перерос в рукопашную схватку, в ходе которой стороны пустили в ход холодное оружие. В результате массовой драки с применением ножей один человек скончался на месте, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Погибшим оказался мужчина по имени Джейхун, известный в криминальных или определенных кругах как «Джейхун Сабунчинский».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица или лиц, причастных к данному преступлению.

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