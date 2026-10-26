Каспий выбросил на берег мертвого тюленя: что известно о причинах?

В редакцию 1news.az обратилась наша читательница, поделившаяся тревожной новостью.

По ее словам, проводя выходные с семьей на даче в поселке Пиршаги, она столкнулась с неприятной находкой.

Прогуливаясь по побережью, девушка наткнулась на тушу мертвого тюленя, выброшенную на берег волнами.

«Столь тревожный инцидент вызывает обеспокоенность у местных жителей и отдыхающих, ведь появление морских обитателей на берегу в таком состоянии нередко свидетельствует об экологических проблемах или иных угрозах», - пишет обеспокоенная девушка.

В связи с этим мы обратились в Центр рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства.

На наши вопросы ответил представитель Центра Эльвин Демирли.

«Обнаружение тел каспийских тюленей, выброшенных на берег, может быть связано с несколькими причинами:

Естественные причины: естественная смерть пожилых или ослабленных особей, болезни (в том числе вирусные инфекции), изменение климата, колебания уровня воды, а также сокращение ледового покрова в северной части Каспийского моря, необходимого для размножения.

Другие факторы: общая экологическая ситуация на Каспийском море, факторы, влияющие на морскую среду на региональном уровне, а в отдельных случаях - случайное воздействие, связанное с человеческой деятельностью», - отметил Э. Демирли.

По словам представителя Центра, тела могут прибиваться к берегу морскими течениями и ветром. По этой причине место обнаружения может не являться местом гибели: «В каждом конкретном случае причина смерти может быть уточнена только после проведения экспертизы и лабораторных анализов».

По словам Эльвина Демирли, Каспийский тюлень является эндемичным и охраняемым видом. В связи с этим при обнаружении подобных случаев на берегу на данной территории проводятся мониторинги: «Мы просим граждан не трогать погибших морских животных и сообщать о таких фактах в соответствующие структуры».

Подобные случаи в очередной раз напоминают нам о хрупкости экосистемы Каспия. Внимательное отношение граждан и оперативное реагирование ответственных ведомств - ключевые факторы в деле сохранения редких обитателей нашего моря.