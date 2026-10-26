В Баку на известном перекрестке произошло очередное ДТП - ВИДЕО

В Баку на территории, известной как «Карл Маркс», произошло ДТП.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на baku tv, один из водителей продолжил движение, не уступив дорогу встречному автомобилю, в результате чего транспортные средства столкнулись.

В результате аварии обеим машинам был причинен ущерб. Пострадавших в ДТП нет.

Отметим, что на данной территории по аналогичным причинам часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Это в очередной раз актуализирует необходимость быть предельно внимательными при движении на этом участке и соблюдать правила проезда перекрестков.