Фирдавс Абдухаликов: От Низами и Навои до Физули — наследие, объединяющее наши народы

«Наш Центр демонстрирует всему миру дружбу, братство и культурное единство мусульманских стран».



Как передает корреспондент 1news.az, об этом заявил директор Центра исламской цивилизации Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, выступая на международной научной конференции «Узбекистан и Азербайджан: общее историческое наследие, исламская цивилизация и современное научное сотрудничество».

Как отметил Ф. Абдухаликов, Центр выражает ценности, объединяющие наших учителей и предков, а исторические связи регионов уходят корнями в доисламские времена:

«Идеи благих помыслов, благих слов и благих дел сегодня также призывают к добру. Наше духовное и архитектурное наследие еще раз доказывает, насколько глубоки эти связи».

По его словам, в последующих трудах исламская цивилизация еще больше обогатила эти отношения: ученые создавали великие произведения, которые развивали и дополняли друг друга. Ученики Ибн Сино в Узбекистане продолжали научный путь своего наставника, а традиции астрономии, развивавшиеся в Мараге, обогатили исследования в Самарканде.

«"Хамса" Низами Гянджеви дала историческое вдохновение для создания последующих шедевров. Великий узбекский поэт Алишер Навои и Мухаммад Физули объединили эти традиции, создав бессмертные творения. Труды этих поэтов и ученых свидетельствуют о древних и неразрывных связях наших народов. Под руководством лидеров наших государств создаются академические объекты, развиваются музеи, задействованы современные технологии. Молодые таланты открывают для себя новые горизонты, делясь научными и гуманистическими ценностями исламской цивилизации с современным миром. Создаваемый в Узбекистане Центр служит именно этой цели — объединить усилия ученых, творцов и молодежи», — подчеркнул Ф. Абдухаликов.

Он добавил, что Центр исламской цивилизации готов к активному сотрудничеству с академиями, научными центрами, университетами и музеями.

