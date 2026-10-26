Бахтияр Наджафов: Дружба Азербайджана и Узбекистана опирается на общие духовные ценности

Духовная близость между Азербайджаном и Узбекистаном продолжает укрепляться.

Как передает корреспондент 1news.az, об этом заявил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Бахтияр Наджафов, выступая на международной научной конференции «Узбекистан и Азербайджан: общее историческое наследие, исламская цивилизация и современное научное сотрудничество», проходящей в Баку.

Б. Наджафов подчеркнул особое значение встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде и вручения ему одной из высших государственных наград страны — ордена «Достлик» («Дружба»):

«Эта награда является выражением глубокого уважения к вкладу шейх-уль-ислама в развитие межрелигиозного и межкультурного диалога, а также в укрепление уз дружбы и братства между нашими народами».

Заместитель председателя УМК отметил, что в ходе его визита в Узбекистан глубокое впечатление на него произвели богатая исламская история страны, ее культурное наследие и внимание, уделяемое сохранению национально-духовных ценностей.

По его словам, это еще раз демонстрирует искренние дружеские и братские отношения, существующие между народами Азербайджана и Узбекистана.