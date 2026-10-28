В Гарадаге на месте разрушенного селем моста построен новый

В Гарадагском районе на 13-м километре автомобильной дороги Сангачал - Чейльдаг взамен разрушенного в результате селя моста построен новый мост.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечено, что новый мост, возведенный в рамках восстановления дорожной инфраструктуры, поврежденной в результате интенсивных осадков и сильного селя, является однопролетным.

В рамках проекта пришедшее в негодность мостовое сооружение заменено новым, обеспечено восстановление транспортного сообщения на данном участке дороги.

Отметим, что восстановительно-строительные работы по устранению ущерба, нанесенного автомобильным дорогам, мостам и другим дорожным сооружениям в различных регионах республики в результате интенсивных осадков и сильного селя, осуществляются на основании соответствующего Распоряжения Президента Азербайджанской Республики.