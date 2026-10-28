В Астаре под видом зелени пытались провести почти 98 кг марихуаны - ФОТО

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и мер таможенного контроля, осуществленных сотрудниками Астаринского таможенного управления, была пресечена попытка транзитного перемещения через территорию Азербайджана особо крупной партии наркотических средств.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, на таможенном посту «Джануб-Астара» транспортное средство, перевозившее груз «свежий салат» из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию, было проверено с помощью стационарной рентгеновской установки и служебной собаки-кинолога, передает 1news.az.

В ходе проверки служебная собака среагировала на один из паллетов, размещенных в прицепе транспортного средства.

При осмотре этого паллета было обнаружено присыпанное салатом особо крупное количество наркотического средства - марихуаны в 90 упаковках общей чистым весом 97 килограммов 685 граммов.

По факту ведется расследование.