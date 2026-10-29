Маршруты, связывающие станцию метро «Мемар Аджеми» с Хокмалы, переходят на новые автобусы
С 1 ноября автобусные маршруты № 156 и 156A, связывающие станцию метро «Мемар Аджеми» с поселком Хокмалы, будут полностью обновлены.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
«На маршруте № 156 к пассажироперевозкам будут привлечены 10 современных и комфортабельных автобусов марки Isuzu Citibus, а на маршруте № 156A - 4 автобуса марки Isuzu HC45», - отмечается в информации.
Сообщается также, что оба маршрута переходят на безналичную систему оплаты проезда.
Стоимость поездки составит 0,50 маната.
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