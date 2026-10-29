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В этот день Землю накроет магнитная буря

Фаига Мамедова12:15 - Сегодня
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В этот день Землю накроет магнитная буря

В ночь с 30 на 31 октября на Земле может начаться слабая или умеренная магнитная буря.

Ожидается, что явление продлится примерно 12–15 часов.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

По предварительным расчетам ученых, геомагнитные колебания будут сильнее ощущаться в первой половине дня 31 октября. Кроме того, в первые часы магнитной бури возможно наблюдение полярных сияний.

По словам специалистов, магнитные бури в основном возникают в результате потоков солнечного ветра и выбросов плазмы из короны Солнца. Столкновение мощных потоков плазмы с магнитным полем Земли приводит к геомагнитным возмущениям.

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