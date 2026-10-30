Жуткое ДТП в Зардабе: пострадали четыре человека - ФОТО

В Зардабе произошло ДТП.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, столкнулись автомобиль марки Opel Astra под управлением жителя района Джаваншира Мамедова (1951 г.р.) и автомобиль марки Kia Forte, которым управлял житель Агдама Иса Бахтияров (1988 г.р.).

В результате оба водителя, а также пассажиры - жители Агдама Видади Бахтияров (1963 г.р.) и Турал Бахтияров (2011 г.р.) - получили телесные повреждения и были доставлены в Зардабскую районную центральную больницу.

По факту ведется разбирательство.