В Сальяне арестованы лица, бросившие «коктейль Молотова» в здание средней школы

В ночь на 26 октября имуществу одной из средних школ Сальянского района был нанесен ущерб, в здание бросили «коктейль Молотова».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате оперативных мероприятий полиции были задержаны совершившие данное деяние ранее неоднократно судимый М. Ахадов и его знакомый М. Гусейнов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, оба арестованы.

Расследование продолжается.