Транспортный пик недели: Баку погрузился в многочасовые заторы и ожидания - ВИДЕО

Сегодня вечером в Баку наблюдались серьёзные затруднения движения. В районе Центрального банка образовался транспортный затор, а на расположенной поблизости автобусной остановке скопилось большое количество пассажиров.

Люди были вынуждены подолгу ожидать общественный транспорт из-за длительного отсутствия автобусов.

Как сообщает 1news.az, повышенная загруженность дорог в столице в последнее время наблюдается регулярно. При этом столь серьёзные затруднения движения стали самыми заметными за текущую неделю.