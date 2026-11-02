В Хачмазе муж нанес жене четыре ножевых ранения

В Хачмазском районе мужчина зарезал свою жену.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел в селе Хаспаладоба района.

Житель села Орхан Мамедов (фамилия изменена - ред.), 1991 года рождения, ранее был приговорен к одному году девяти месяцам и шести дням ограничения свободы за кражу. Спустя некоторое время он был освобожден от неотбытой части наказания. Имеющий двоих детей Орхан затевал в семье скандалы, после чего жена ушла из дома. Орхан отдал детей в школу-интернат и уехал на заработки в Гаджигабулский район. Во время работы он не смог вернуть взятый долг, из-за чего кредитор пришел в дом к жене Орхана.

Женщина позвонила Орхану и сказала, что к ним пришел кредитор. Орхан ответил, что приедет домой вечером. Приехав ночью, он позвонил жене, однако она не ответила на звонок. Разозлившись из-за этого, Орхан вошел в квартиру и увидел в руках у женщины телефон. Он потребовал у жены пароль от телефона. Живущая отдельно от Орхана супруга отказалась, в результате чего возник спор. Орхан избил жену и нанес ей 4 ножевых ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, по факту возбуждено уголовное дело.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, Орхан был задержан и передан следствию.

Решением суда О.Мамедов приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.