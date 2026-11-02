«Не обращайтесь в полицию, мы вам заплатим»: подробности инцидента с двухлетним мальчиком в детсаду «İnci»

В детском саду-яслях «İnci» в поселке Мардакяны Хазарского района Баку двухлетний ребенок, предположительно, подвергся насилию.

Родственники утверждают, что после возвращения из детского сада у мальчика обнаружили кровоточащую губу, синяк на ухе и царапины на теле.

Инцидент произошел 28 октября. По словам бабушки ребенка Замины Велиевой, утром мальчика отвели в детский сад, при этом никаких следов травм на его теле не было. Однако после возвращения домой семья заметила на его теле следы побоев.

Женщина предполагает, что ребенок пострадал во время пребывания в учреждении, а подозрения родственников связаны с воспитательницей второй смены Айгюн Джаббаровой, работавшей в тот день с 14:00 до 16:00.

По словам бабушки малыша, после случившегося представители детского сада якобы предлагали родственникам деньги, чтобы те не обращались в правоохранительные органы.

«Когда мы пригласили заведующую детским садом, она пришла вместе с этой воспитательницей. Нам предложили деньги, заявив: «Мы дадим вам деньги, только не обращайтесь в соответствующие органы». Однако мы уже обратились туда», - утверждает женщина.

Заведующая детским садом Рявана Агаева в телефонном разговоре сообщила Xəzər Xəbər, что о случившемся проинформированы Хазарское районное управление полиции и Управление образования города Баку, проводится расследование.

В свою очередь в Управлении образования города Баку сообщили, что в связи с обращением с ребенком в детском саду-яслях «İnci» будет проведено расследование, по результатам которого примут соответствующие меры в рамках законодательства. В ведомстве подчеркнули, что любые негативные проявления в образовательных учреждениях недопустимы, а мониторинг их деятельности проводится на постоянной основе.

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Джасарят Гамбарли подтвердил, что в территориальный орган полиции поступило обращение в связи с предполагаемым применением насилия воспитателем в отношении малолетнего ребенка в одном из образовательных учреждений Хазарского района.

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Управление образования Баку прокомментировало инцидент в детсаду «İnci» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО