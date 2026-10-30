 Управление образования Баку прокомментировало инцидент в детсаду «İnci» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Управление образования Баку прокомментировало инцидент в детсаду «İnci» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова17:06 - Сегодня
Управление образования Баку прокомментировало инцидент в детсаду «İnci» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«В связи с ситуацией в отношении ребенка в детском саду-яслях «İnci» будет проведено разбирательство. По результатам расследования будет обеспечено принятие мер в соответствии с законодательством».

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Управлении образования города Баку.

Как отметили в ведомстве, возникновение каких-либо негативных ситуаций в учебных заведениях недопустимо. Мониторинги, проводимые в учебных заведениях, носят регулярный характер.

16:10

Утверждается, что в детском саду-яслях «İnci» в отношении малолетнего ребенка было проявлено насилие.

Как передает 1news.az, об этом поступила жалоба на «горячую линию» Oxu.Az.

Родительница Сабина Шакарова утверждает, что ее двухлетний сын Ислам подвергся насилию со стороны воспитателя. По ее словам, на различных частях тела ребенка имеются покраснения:

«Когда я забирала ребенка из садика, он говорил: «мама, сделали «ак» (ударили)». Сначала я не придала этому серьезного значения. Однако позже заметила, что ребенок ведет себя странно. Он бьет себя по голове, вырывает волосы и говорит: «Ислам, хватит». Ребенок не говорил, кто именно с ним это делает. Я несколько раз говорила воспитателю, что мой сын так себя ведет. Воспитатель же заявляла, что ему ничего не делали. Я и раньше несколько раз становилась свидетелем синяков на руке моего ребенка. Было заметно, что кто-то ущипнул. Опять же, проигнорировала, не стала поднимать шум. Когда я приходила в садик, воспитатель говорила, что ребенок балуется, не спит, срывает приклеенные к окну бумаги. Когда я умывала ребенка, то заметила, что у него болит ухо. Посмотрев, увидела, что за ухом у него образовался синяк. Затем я раздевала его и обнаружила на горле царапины, а на руке - покраснения. Я не могу доказать им, что моего ребенка бьют в детском саду».

Для получения комментария по данному вопросу Oxu.Az связались с директором детского сада Раванoй Агаевой. Она сообщила, что Управление образования города Баку проинформировано о ситуации, позиция ведомства будет представлена позже.

В связи с озвученным утверждением редакция 1news.az направила запрос в Управление образования города Баку.

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