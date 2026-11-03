В Иране из-за Хэллоуина закрыли заведения, есть задержанные

В Иране празднование Хэллоуина, которое власти считают «пагубным влиянием западной культуры» и запрещают, вновь оказалось в центре внимания из-за участия молодежи.

Несмотря на запреты, молодые люди вышли на улицы в различных костюмах, чтобы повеселиться, однако силы безопасности жестко пресекли эти гуляния.

Как сообщает Qafqazinfo, собравшиеся на улице Ираншехр в столице - недалеко от Парка художников - молодые люди столкнулись с вмешательством полиции и сил «Басидж» (доблильное ополчение при Корпусе стражей исламской революции - КСИР).

По словам очевидцев, сотрудники сил безопасности в гражданской одежде и полиция взяли район в кольцо и силой разогнали толпу. Сообщается, что некоторые отдыхавшие молодые люди были избиты и задержаны, а работа близлежащих кафе приостановлена. Официальных данных о точном количестве задержанных не поступало.

Жесткие меры не ограничились одной столицей. В провинции Казвин полиция объявила опечатывании 19 заведений, связанных с проведением мероприятий на Хэллоуин. Аналогичные случаи были зафиксированы в городах Йезд и Ардакан - там также закрыли несколько площадок для мероприятий, а их организаторов вызвали в полицию на допрос.

Хотя официальные структуры объясняют эти шаги необходимостью защиты религиозных, культурных и социальных ценностей страны, столь жесткие ограничения вызвали недовольство и критику как в местных СМИ, так и среди широкой общественности.