В Шекинской гимназии-интернате выявили недостачу на 50 тысяч манатов

Должностное лицо Шекинской гимназии-интерната с интегрированным обучением обвиняется в присвоении.

Как сообщает АПА, главному бухгалтеру гимназии Вугару Мамедову предъявлено обвинение по статье 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере) Уголовного кодекса. Согласно обвинению, в период работы главный бухгалтер присвоил более 50 тысяч манатов, а в ходе следствия ущерб возмещен не был.

Следственным органом в отношении него избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

В качестве потерпевшей стороны признано Министерство науки и образования.