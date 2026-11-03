Кто он - новый председатель Агентства государственных резервов Азербайджана? - ДОСЬЕ

Как мы сообщали ранее, Распоряжением Президента Ильхама Алиева Сабухи Ахад оглу Садыгов назначен председателем Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики.

1news.az представляет краткую биографию нового председателя: Сабухи Ахад оглу Садыгов родился 22 июня 1984 года в городе Физули. В 2001–2005 годах он получил бакалаврское образование в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности «Финансы и кредит».

В 2007 году окончил университет с дипломом с отличием, получив степень магистра. В 2014 году Советом общественных бухгалтеров штата Нью-Гэмпшир (США) был удостоен лицензии сертифицированного общественного бухгалтера (CPA).

Трудовую деятельность начал в 2005 году в страховом секторе. В 2007–2018 годах работал на различных должностях в одной из международных аудиторских компаний, действующих в Азербайджане, а в 2018–2021 годах - на руководящей должности в одном из холдингов частного сектора. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 27 декабря 2021 года был назначен на должность председателя Правления Агентства государственных резервов. Женат, имеет двоих детей.

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