Арестован Мурад Фетиев, объявленный в розыск за сепаратизм и призывы к терроризму

Мурад Фетиев, объявленный в международный розыск за организацию сепаратистской деятельности, арестован.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ).

Согласно информации, в результате продолжающихся оперативно-разыскных мероприятий, проводимых Службой государственной безопасности, обеспечены доставка в Азербайджан и привлечение к следствию Мурада Гариб оглу Фетиева, объявленного в международный розыск в 2025 году.

Установлено, что Мурад Фетиев по поручению радикальных центров, управляемых из-за рубежа, создавал различные группы в социальных сетях с целью нарушения территориальной целостности Азербайджанской Республики, разжигания национальной ненависти и вражды, привлекая в эти группы представителей малочисленной этнической группы, проживающих как за рубежом, так и в Азербайджане и придерживающихся экстремистских идей.

Кроме того, он организовал отбор среди них лиц, особо отличавшихся радикальными взглядами, сбор информации о важных стратегических объектах на территории страны, делал публичные призывы к терроризму.

Некоторое время назад некоторые члены указанной преступной группировки были привлечены к уголовной ответственности и арестованы за подготовку к нападению на государственное учреждение и захвату заложников с целью ослабления обороноспособности и экономической безопасности Азербайджанской Республики.

Началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Мурада Фетиева, обвиняемого по статьям 214-2 (Публичные призывы к терроризму), 283-1 (Разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.