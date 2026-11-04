Как будут работать автовокзалы Азербайджана в праздничные дни?

В связи с 8 ноября - Днем Победы и 9 ноября - Днем Государственного флага все автовокзалы и автостанции страны с 6 по 10 ноября перейдут на усиленный режим работы.

Как сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), основная цель - обеспечить население качественными и бесперебойными транспортными услугами в праздничные дни.

AYNA дала соответствующие поручения руководству всех автовокзалов и автостанций в отношении организации безопасных и бесперебойных пассажироперевозок по межгородским и межрайонным маршрутам, продажи билетов в кассах по установленным тарифам и в соответствии с законодательством, предотвращения скопления пассажиров, а также строгого соблюдения утвержденных графиков движения автобусов.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалами движения автобусов в соответствии с пассажиропотоком и соблюдением водителями правил безопасности. Во избежание очередей и скопления пассажиров на линии будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов.

Граждане могут приобрести билеты как в кассах автовокзалов, так и в онлайн-режиме через портал «biletim.az».

На портале можно купить билеты по 97 направлениям в 61 населенный пункт. К системе подключено 426 транспортных средств, выполняющих 379 рейсов.

AYNA рекомендует гражданам приобретать билеты онлайн через портал «biletim.az», чтобы поездка к месту назначения была более комфортной и безопасной. Отмечается, что усовершенствования и новые функции, внедренные в приложении, сделали процесс покупки билетов более быстрым и удобным.