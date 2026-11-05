На Каспии ожидаются пятиметровые волны и шквалистый ветер

Центр управления движением судов Государственного агентства морского и портового транспорта предупредил суда в связи с ветреной погодой.

Как сообщили в структуре, северо-западный и северный ветер, который начнет наблюдаться в акватории Каспийского моря с сегодняшнего дня, продлится до утра 6 ноября, передает 1news.az.

По данным ведомства, ожидается усиление скорости ветра до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с, а в открытом море - до 30 м/с.

Прогнозируется, что высота волн составит от 2 до 3 метров, а в последующем - достигнет 3-5 метров.