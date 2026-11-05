Было уничтожено более 23 тонн замороженного мяса индейки, ввезенного в Азербайджан

Во время контрольных мероприятий, осуществленных Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) на Пункте контроля пищевой безопасности Красный Мост, в 23,6 тонны замороженного мяса индейки были выявлены несоответствия.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в AQTA.

Было отмечено, что в ходе транспортировки продукции, произведенной американской компанией LAMEX FOODS INC. и планировавшейся к импорту со стороны ООО Universal-SVS, были зафиксированы нарушения температурного режима, наличие признаков порчи, скопления крови и подтеков, а органолептические показатели не отвечали установленным требованиям.

Учитывая выявленные несоответствия, было принято решение об уничтожении продукции, и 23,6 тонны мяса индейки были ликвидированы в установленном порядке.

Таким образом, на Пункте контроля пищевой безопасности Красный мост, расположенном на азербайджано-грузинской государственной границе, в результате контрольных мероприятий была пресечена импорт на территорию страны продукции, не отвечающей требованиям безопасности пищевых продуктов.

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