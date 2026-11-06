В Минздраве Ливана заявили о 4 390 жертвах израильских атак с начала эскалации

По меньшей мере трое ливанцев погибли в первых числах ноября на юге страны, где израильские войска проводят операции против шиитской организации «Хезболлах», сообщил Минздрав республики.

«Общее число граждан, убитых с начала военной эскалации 2 марта, выросло до 4 390, а раненых — до 12 429», — говорится в сводке ведомства, опубликованной в X.

Как отметили в Минздраве, израильские беспилотники нанесли в четверг удары по наземным целям в районах Заутар-эль-Гарбия и Заутар-эш-Шаркия в провинции Набатия, а артиллерия вела обстрел окрестностей городов Кфар-Тибнит и Эль-Хиям. О последствиях этих атак сведений от местных властей пока не поступило.