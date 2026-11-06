 В Азербайджане высота снежного покрова достигла 15 см | 1news.az | Новости
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Общество

В Азербайджане высота снежного покрова достигла 15 см

Фаига Мамедова10:10 - Сегодня
В Азербайджане высота снежного покрова достигла 15 см

В горных районах - в Гедабее, Кяльбаджаре, Дашкесане, Хызы, на Шахдаге, в селах Хыналыг, Грыз, Халтан, а также в Гусаре и Шахбузе (в селах Бичанек и Кюкю) выпал снег.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 09:00 6 ноября.

Отмечается, что высота снежного покрова в Хыналыге и Грызе составляет 15 см, Гусаре - 8 см, Халтане - 6 см, на Шахдаге - 2 см, в Хызы - 1 см.

На территории страны наблюдалась дождливая и ветреная погода. В ряде мест опредки носили интенсивный и ливневый характер.

Количество осадков, выпавших в Баку и на Абшеронском полуострове, составило в Баку 6 мм, Маштаге - 5 мм, Бина, Алете и Сумгайыте - 3 мм.

Что касается количества осадков, выпавших в районах республики, то в Астаре оно составило 39 мм, Шамахе - 24 мм, Губе - 19 мм, Лянкяране, Агдаме и Бейлягане - 18 мм, Зардабе и Алтыагадже - 17 мм, Гобустане, Кюрдемире и Сарыбаше (Гах) - 16 мм, Саатлы - 15 мм, Сабирабаде и Гедабее - 14 мм, Гейчае - 13 мм, Габале и Товузе - 12 мм, Имишли и Тертере - 11 мм, Барде и Исмайыллы - 10 мм, Гейгеле - 9 мм, Шабране, Садереке, Гяндже и Шахбузе - 8 мм, Агстафе, Шамкире и Нахчыване - 7 мм, Нафталане, Джалилабаде, Лерике и Ярдымлы - 6 мм, Кишчае (Шеки), Билясуваре, Шаруре, Мингячевире, Евлахе, Хачмазе, Загатале, Дашкесане, Балакене, Ордубаде, Ширване, Геранбое, Огузе, Агсу, Джульфе, Нефтчале и Джебраиле - 1–5 мм.

5 ноября местами дул северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра усилилась в Баку и на Абшеронском полуострове до 25 м/с, в Нефтчале и на Шахдаге - до 20 м/с, в Мингячевире - до 18 м/с, в Шамкире - до 16 м/с.

В Дашкесане, Хыналыге, Шамахе, Шахбузе, Алтыагадже, Грызе, Гусаре, Гейгеле, Гейчае, Шамахе, Сабирабаде, Имишли и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

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